Campos do Clube de Ténis de Santarém com melhor iluminação

O melhoramento do sistema de iluminação dos campos do Clube de Ténis de Santarém (CTS) vai contar com um apoio de 5 mil euros da Câmara de Santarém, aprovado em reunião do executivo. A intervenção vai permitir ao clube uma maior eficiência energética, redução de custos e sustentabilidade. O CTS proporciona a prática das modalidades de ténis e padel, incluindo os escalões de formação.