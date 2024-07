João Dias, da Santag Racing, vence em Itália

A dupla portuguesa composta por João Dias e João Pedro Ré, da Santag Racing, subiram ao topo do pódio da Baja Itália, prova da FIA European Cup for Cross-Country Bajas. "Foi muito bom para nós porque trazíamos muita ambição para esta prova e estamos muito satisfeitos

pela vitória, por somar o máximo de pontos nesta corrida", começou por dizer João Dias. "Foi uma prova muito dura e intensa, um dia longo e com muita água, sempre com passagens a repetir o sector, e se no primeiro, em que estávamos a abrir a estrada, tivemos

um ou outro erro, nos dois restantes Sectores Selectivos fomos muito competentes, impusemos o nosso ritmo, sempre muito focados em cada pormenor, não cometemos erros, o carro esteve sempre excelente e o Pedro Ré foi uma preciosa ajuda para conseguimos levar

daqui uma vitória, que para nós é recompensadora por todo o trabalho que fizemos", acrescentou.

Também para a Santag Racing esta foi uma vitória importante pelos pontos que a equipa soma na classificação de equipas deste troféu FIA European Cup for Cross-Country Bajas. Cumpridas duas provas, a Santag Racing soma 125 pontos, 70 arrecadados nesta Baja Itália.

Recorde-se que a equipa venceu no último ano esta classificação e David Vieira, manager da Santag Racing, salienta a importância deste triunfo de João Dias em Itália.