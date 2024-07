Luís Jejum conquista Taça de Portugal de Paraciclismo em Almeirim

O atleta Luís Jejum, da Golegã, conquistou a Taça de Portugal de Paraciclismo H2 ao vencer em Almeirim no sábado, 6 de Julho, a prova final da competição. O triunfo surge depois de se ter sagrado campeão nacional de contrarrelógio e de fundo, em Santa Maria da Feira. A Câmara Municipal da Golegã congratulou o atleta e seu funcionário nas redes sociais.

O MIRANTE entrevistou Luís Jejum em Abril de 2021. Luís Jejum é, e sempre foi, um homem do desporto. Antes de ficar paraplégico, na sequência de uma queda de bicicleta, praticava futsal, hóquei em patins, natação e bodyboard. Para além da prática de ginásio, voltou a conseguir nadar e a percorrer quilómetros numa handbike, uma bicicleta adaptada em que os braços substituem as pernas. “O desporto tirou-me as pernas, mas tem-me dado forças para me continuar a agarrar à vida”, sublinhou na entrevista.



Nos primeiros 10 meses não foi a casa, tendo passado por vários centros de reabilitação para acelerar o seu processo de recuperação.A mulher e as filhas viajavam, todos os dias, cerca de 130 quilómetros para estar com ele durante um par de horas. “Foram tempos de solidão, mas nunca me senti sozinho”, desabafou na altura. Sem hesitar, afirmou que é mais feliz nos dias de hoje do que era antes do acidente. Construiu, nos últimos anos, uma armadura difícil de penetrar, e passou a dar mais valor às pequenas coisas, e a não perder tempo com “futilidades”.