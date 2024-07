Francisco Rodrigues esteve na Taça do Mundo de Trampolins, em Coimbra, e conseguiu o 15º lugar entre os 29 melhores ginastas do mundo, em representação da selecção nacional na variante de tumbling.

Francisco Rodrigues entre os melhores do mundo no tumbling

Francisco Rodrigues esteve na Taça do Mundo de Trampolins, em Coimbra, e conseguiu o 15º lugar entre os 29 melhores ginastas do mundo do escalão elite, em representação da selecção nacional na variante de tumbling. O ginasta do Ateneu Artístico Cartaxense (AAC), do Cartaxo, esteve acompanhado da sua treinadora Ana Guimarães e o clube elogia a “óptima prestação” que reflecte o trabalho do Ateneu ao longo dos últimos 30 anos de modalidade, ficando a faltar o Scalabis Cup em Santarém para encerrar a época 2023/2024.