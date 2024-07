Muita cor e movimento no sarau anual do CGTN

O Clube de Ginástica de Torres Novas realizou no dia 30 de Junho o seu sarau anual no Ginásio Municipal de Torres Novas. Um espectáculo de movimento e alegria, com as 10 classes que formam o CGTN a mostrarem as sua habilidades aos familiares e amigos. O espaço foi pequeno para acolher tanta gente.

No início do sarau os cerca de 100 ginastas formaram no praticável para a fotografia. As classes de Bebés, GAF Benjamins 1 e 2, GAF Infantis 1 e 2, Pré-competição GAM, GAF Iniciadas, GAF Base, Competição GAM e Competição GAF estiveram ao mais alto nível nas suas apresentações.

FOTOS - CGTN