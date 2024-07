Águias de Alpiarça vence encontro de escolas de ciclismo em BTT

A equipa da Escola de Ciclismo do Clube Desportivo “Os Águias” de Alpiarça – Triumtermica venceu pela segunda vez consecutiva na vertente de BTT o encontro de escolas de ciclismo, que decorreu em Almeirim no último fim-de-semana de 6 e 7 de Julho. A equipa tem três anos de existência e quando começou conseguiu logo obter um quarto lugar. Segundo o clube as duas vitórias consecutivas é algo inédito nesta vertente. No encontro, promovido em parceria pela Federação Portuguesa de Ciclismo e Câmara de Almeirim, participaram 46 escolas.