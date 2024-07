Sarau de Ginástica da Zona Alta em Torres Novas foi um sucesso

A União Desportiva e Recreativa da Zona Alta organizou no dia 6 de Julho mais um Sarau de Ginástica, que já é o 41º na vida do popular clube de Torres Novas.

A União Desportiva e Recreativa da Zona Alta organizou no dia 6 de Julho mais um Sarau de Ginástica, que já é o 41º na vida do popular clube de Torres Novas. Perante uma plateia do Ginásio Municipal com muitos familiares e entusiastas da modalidade, actuaram mais de 110 ginastas, do universo de mais de 140 praticantes dessa secção do clube com 45 anos de história.

Foram 10 as classes que se exibiram ao longo da manhã, com exibições bem conseguidas, indumentárias pensadas ao pormenor e coreografias de elevado nível criativo e artístico, num espetáculo com muita tradição no clube. Vários pais referiram que este foi um dos melhores, se não o melhor espectáculo dos últimos anos.