Judo de Salvaterra de Magos com falta de espaço e treinadores

João Pedro Coito, 20 anos, do Judo Clube Salvaterra, é a prova de que com determinação é possível conciliar o desporto com o ensino superior. Recentemente sagrou-se campeão nacional de juniores +100kg e conseguiu um sétimo lugar na taça da Europa, estando em 92º lugar no ranking mundial. O estudante de Qualidade Alimentar e Nutrição Humana na Escola Superior Agrária de Santarém, cinto negro (primeiro dan), revela que o judo o ajudou a organizar-se, a preencher vazios e a ter disciplina.