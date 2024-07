Francisca Laia lamenta falta de atletas femininas em Campeonato de Canoagem; presidente da federação contesta declarações

Francisca Laia, atleta natural de Abrantes, vencedora de várias medalhas e que conta no seu curriculum com uma participação olímpica nos Jogos do Rio de Janeiro, partilhou um desabafo nas redes sociais onde lamenta que a Federação Portuguesa de Canoagem tenha decidido não levar nenhuma atleta feminina ao Campeonato da Europa, que se realizou na Hungria, “enquanto cinco homens representaram o país”.

“Este ano, por razões alheias à minha vontade, não participarei no Campeonato da Europa (…) Como mulher comprometida com a luta pela igualdade de género no desporto, é com profunda decepção e frustração que me confronto com uma completa exclusão de atletas femininas nesta importante prova. Questionada sobre esta escolha, a Federação Portuguesa de Canoagem justificou-se mencionando critérios de investimento e futuro, pelo que objectivamente é forçoso concluir que a equipa feminina não é merecedora do mesmo apoio e recursos”, lamentou, acrescentando que o “raciocínio não só é insustentável como também revela um profundo desrespeito pelo potencial e dedicação das atletas femininas”.

Para Francisca Laia, “por estarmos perante um retrocesso inadmissível, esta é uma batalha que não posso nem vou evitar, pois é minha obrigação enquanto atleta e mulher”, vincou, sublinhando que “a igualdade de género no desporto não pode ser apenas uma aspiração - deve ser uma realidade”.

Federação condena “manchar de imagem”

O MIRANTE contactou o presidente da Federação Portuguesa de Canoagem, Vítor Félix, que remeteu esclarecimentos para um comunicado em que lamenta as declarações de Francisca Laia e a tentativa de desestabilizar e manchar o bom nome da modalidade. “Continuaremos a reger o nosso trabalho não através de pressões e muito menos de publicações nas redes sociais, mas apenas por critérios objectivos, o mais transparentes possíveis, tomando as decisões necessárias mesmo que difíceis e que vão de encontro ao que é o melhor para a modalidade”, diz.

Vítor Félix explica que as convocatórias para integração nos estágios das equipas nacionais são efectuadas “única e exclusivamente em critérios de natureza técnica e de natureza financeira” e nunca até à data o género dos atletas foi um critério tido em consideração para as convocatórias dos atletas. O dirigente lembra que Francisca Laia não atingiu o objectivo desportivo definido para participar no Campeonato da Europa na prova de apuramento continental realizada na Hungria, onde Portugal esteve com quatro atletas e todas elas do género feminino.

“Mais uma vez o critério de selecção foi participar com atletas que cumprissem com os objectivos desportivos, neste caso o tempo de referência na selectiva interna, independentemente do género dos atletas, razão pela qual não foi convocado nenhum homem e apenas raparigas”, nota. O valor desportivo, com base nos tempos de referência e resultados alcançados foi o critério para as convocatórias, secundado pela disponibilidade financeira da FPC para fazer face a essa participação, explica a federação.

Dos quatro atletas apurados para os Jogos Olímpicos, nos quais se incluía Teresa Portela, apenas o atleta Fernando Pimenta irá participar no Campeonato da Europa por opção técnica. “Caso a atleta Teresa Portela, melhor atleta nacional e única com marca de qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, tivesse decidido participar, Portugal já teria representação no feminino”, revela o responsável da federação.