Maior evento de ginástica de trampolins de Portugal está a decorrer em Santarém

A 12ª edição da SCALABISCUP, Torneio Internacional de Ginástica de Trampolins, decorre no Pavilhão Desportivo de Santarém, até este sábado 13 de Julho, dia em que se disputam as finais.



Organizado pelo Gimno Clube de Santarém (GCS) com o apoio da Câmara de Santarém, da empresa municipal Viver Santarém, da Federação Nacional de Ginástica e da Associação de Ginástica de Santarém, este evento reúne mais de 700 atletas, provenientes de 19 países de quatro continentes.



João Teixeira Leite, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Santarém, referiu que “eventos desportivos como este têm um enorme impacto positivo que se sente na hotelaria, restauração e no comércio tradicional, permitindo um retorno económico para a cidade”.



Para Alfredo Amante, vereador com o pelouro do desporto, “é importante que os atletas tenham as condições necessárias para competirem na sua modalidade e para tal, temos que ter infraestruturas adequadas para que sintam vontade de voltar nos próximos anos”, referindo-se ao Pavilhão que foi transformado e adaptado para esta competição com a colocação de mais duas bancadas e climatização do recinto.



Fernando Gaspar, presidente do Gimno Clube de Santarém, destacou que “o desporto é um assunto internacional cada vez de maiores proporções, atraindo mais participantes”, referindo também que “o crescimento da SCALABISCUP, é o reconhecimento da qualidade que este evento tem vindo a demonstrar ao longo dos anos”.



O programa começou na quinta-feira com as preliminares nos aparelhos trampolim, duplo-mini trampolim e tumbling e termina este sábado, 13 de Julho, com as finais.

FOTOS – CM Santarém