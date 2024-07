Final nacional de basquetebol 3x3 disputou-se em Tomar

O Jardim do Mouchão e o Campo Desportivo do Nabão foram, pela terceira vez consecutiva, palco do Torneio Inter-Seleções de 3×3 no escalão de sub17 femininos e masculinos. Durante três dias de intensa competição, cerca de 180 participantes, representando as selecções de cada distrito do país, demonstraram talento e determinação, criando um ambiente de grande entusiasmo e camaradagem.

No torneio feminino, a Associação de Basquetebol de Lisboa (AB Lisboa) confirmou o seu domínio ao conquistar o título de tricampeã. Numa final emocionante, a equipa lisboeta venceu a Associação de Basquetebol do Porto (AB Porto) por 17-15. O terceiro lugar foi conquistado pela equipa da Associação de Basquetebol de Coimbra (AB Coimbra).

Na final masculina, a competição foi igualmente disputada. A Associação de Basquetebol do Porto derrotou a Associação de Basquetebol de Lisboa por 15-14, garantindo o título de bicampeã do torneio. A Associação de Basquetebol de Aveiro assegurou a terceira posição.

O prémio fairplay, promovido pelo Campo Jovem, foi entregue às equipas masculina da Associação de Basquetebol de São Miguel e feminina da Associação de Basquetebol de Viseu, destacando o comportamento exemplar em campo. Além das competições, o evento foi marcado pela assinatura de um protocolo entre o município de Tomar e a Federação Portuguesa de Basquetebol, reforçando o compromisso com o desenvolvimento do desporto na região.