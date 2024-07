Judo Clube Salvaterra tem falta de espaço e de treinadores

João Pedro Coito, 20 anos, do Judo Clube Salvaterra, é a prova de que com determinação é possível conciliar o desporto com o ensino superior. Recentemente sagrou-se campeão nacional de juniores +100kg e conseguiu um sétimo lugar na taça da Europa, estando em 92º lugar no ranking mundial. O estudante de Qualidade Alimentar e Nutrição Humana na Escola Superior Agrária de Santarém, cinto negro (primeiro dan), revela que o judo o ajudou a organizar-se, a preencher vazios e a ter disciplina.

João Pedro Coito pisou o tapete pela primeira vez aos oito anos e o judo foi uma brincadeira que começou a tornar-se séria. Chega a treinar 12 horas por semana entre judo e ginásio, todos os dias, e aos fins-de-semana tem, por vezes, estágios da selecção nacional com treinos bi-diários. O seu próximo objectivo é o campeonato da Europa. João Pedro Coito foi desenvolvendo as suas próprias técnicas com base no que gosta e analisa milimetricamente cada combate para saber como atacar e defender-se.

Quando o treinador do clube de Salvaterra de Magos, Tiago Nunes, não pode estar presente, é João Pedro Coito que assume os treinos, mesmo com o cansaço de viajar todos os dias para Santarém para estudar. Tiago Nunes, cinto negro terceiro dan, afirma que “o sucesso pontual mais cedo ou mais tarde é possível, mas quando há consistência de resultados é o modelo de trabalho que está a funcionar”. Tiago Nunes, professor coordenador das actividades de enriquecimento curricular nas escolas do concelho de Salvaterra de Magos, refere que o código moral do judo, que contempla valores como a modéstia, a honestidade e a cortesia, é o que tenta implementar nas escolas.

“O judo abre a porta do contacto físico que cada vez mais se perde e a oposição serve para acalmar os mais agitados”, explica o treinador que frequentou a escola primária dos Foros de Salvaterra e do quinto ao 12º ano estudou em Salvaterra de Magos. Em 2006 foi para Coimbra estudar Ciências do Desporto, iniciou um mestrado para treino desportivo de crianças e jovens, faltando-lhe a tese para concluir, uma etapa que diz ser importante para chegar a níveis mais altos de treinador. Dos oito aos 14 anos jogou futebol, mas o desporto não o preenchia. Em 2010 dinamizou treinos num ginásio no Porto Alto onde funcionou um pólo do Judo Clube Salvaterra e desde 2019 que existe também o Lezíria Judo Clube.

O Judo Clube Salvaterra, fundado em 2008, tem como sócios-fundadores Rogério Jorge, Diana Carvalho e Tiago Nunes. O mestre Júlio Marcelino, a treinar o Judo Clube do Algarve, foi o primeiro treinador de judo em Salvaterra de Magos. O Judo Clube Salvaterra depara-se com o problema da falta de espaço e corpo técnico, treinando numa sala do Pavilhão Desportivo Municipal de Salvaterra de Magos, sendo Tiago Nunes o único treinador de 60 judocas.