Pódios para a Escola Tradicional de Artes Marciais & Curativas

Dois elementos da Escola Tradicional de Artes Marciais & Curativas, em parceria com a Academia Unlimited, conquistaram pódios Campeonato Nacional de MMA (Federação Portuguesa de Lutas Amadoras), que decorreu este domingo, 14 de Julho, no Pavilhão Municipal do Entroncamento.

Salvador Carvalho sagrou-se vice-campeão nacional, na categoria de Peso Galo, e Sebastião Nunes sagrou-se campeão nacional, na categoria de Peso Pena, ficando registado como o primeiro campeão nacional “Youth” da respectiva categoria.