Triatletas do Alhandra Sporting Club novamente nos pódios

Aquatlo e Triatlo de Cuba, no Alentejo, voltaram a ser produtivos para os atletas do clube do concelho de Vila Franca de Xira.

A equipa de triatlo do Alhandra Sporting Club (ASC), do concelho de Vila Franca de Xira, foi segundo classificado na segunda etapa do Campeonato Nacional Jovem de Aquatlo, que se disputou a 28 de Abril em Cuba, Alentejo.

No Aquatlo também outros atletas conquistaram pódios a nível individual: Diogo Marcão Santos, Constança Duarte, Guiomar Pinheiro, Sofia Paulo e Pedro Rasquilho. Também Clara Rasquilho subiu ao pódio para um segundo lugar e Ana Fung obteve uma medalha de bronze.

Já no triatlo de Cuba, a contar para a Taça de Portugal, o ASC subiu ao segundo lugar da classificação em equipas masculinas e femininas, destacando-se um primeiro lugar dos juniores Rodrigo Pissarra e Matilde Tomás e um segundo lugar de Inês Sousa. Na faixa etária dos 25 aos 29 anos André Picado obteve um terceiro lugar e na faixa etária dos 30 aos 34 Ana Filipa Ferreira subiu ao segundo lugar. Por fim, na faixa etária dos 35-39 anos Ana Filipa Sampaio conquistou a medalha de prata.