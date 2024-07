Jovens atletas do Pedrógão Triatlo participaram no Campeonato Europeu de Biatle que decorreu no final de Junho na ilha da Madeira.

Atletas do Pedrógão Triatlo conquistam pódios no Europeu de Biatle

Jovens atletas do Pedrógão Triatlo participaram no Campeonato Europeu de Biatle que decorreu no final de Junho na ilha da Madeira. Os atletas do clube do concelho de Torres Novas conquistaram dois pódios individuais e contribuíram para 9 pódios por equipas para Portugal, e ainda dois pódios nas estafetas mistas.