Ciclista de "Os Águias" de Alpiarça é campeã nacional de XCO

Vitória no Campeonato Nacional de XCC e XCO, que se disputou na pista do Jamor, em Lisboa

A ciclista da Escola de Ciclismo "Os Águias" de Alpiarça, Beatriz Rodrigues sagrou-se campeã nacional de XCO, no escalão de cadetes, no Campeonato Nacional de XCC e XCO, que se disputou na pista do Jamor, em Lisboa, no fim-de-semana de 13 e 14 de Julho. Outros dois atletas - o júnior Duarte Galvão e a campeão nacional de estrada e ciclocrosse Inês Fonseca (juvenil) - sagraram-se vice-campeões na vertente de XCC (prova curta no sábado) e na vertente XCO. Duarte Galvão conquistou o terceiro lugar do pódio em Juniores.