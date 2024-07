Congresso do Desporto está de volta ao Médio Tejo com participação de mais municípios

O Congresso do Desporto 2024 vai decorrer entre 4 de Setembro e 5 de Outubro. O evento conta com a participação de 11 concelhos do Médio Tejo, mais quatro do que em anos anteriores.

Está a chegar mais uma edição do Congresso do Desporto. A edição de 2024 realiza-se entre os dias 4 de Setembro e 5 de Outubro. Aos municípios de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Mação, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha juntam-se este ano mais quatro, nomeadamente Ferreira do Zêzere, Ourém, Sardoal e Tomar. A participação no evento é gratuita, estando já abertas as inscrições.

O Congresso do Desporto reúne oradores de renome nacional, especialistas de diferentes disciplinas, que cruzam experiências e exemplos em áreas como a justiça, a ética, a saúde e o bem-estar, a sociedade, a inclusão ou o movimento associativo no contexto desportivo.

O programa da edição deste ano já está disponível, sendo que nos dias 4, 14, 18 e 21 de Setembro decorrem os Fóruns do Desporto em Ferreira do Zêzere, Ourém, Sardoal e Tomar. Nos dias 27 e 28 de Setembro e 4 e 5 de Outubro realiza-se o Congresso do Desporto nas cidades de Abrantes, Mação, Alcanena, Vila Nova da Barquinha, Constância, Entroncamento e Torres Novas.