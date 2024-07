Festas em Vila Chã de Ourique com cartaz para todas as gerações

Os festejos em honra do Senhor Jesus dos Aflitos em Vila Chã de Ourique, no concelho do Cartaxo, começam na sexta-feira, 26 de Julho, organizados pelos Cinquentões. Na sexta-feira, às 18h00, a comissão de festas e as associações da terra vão desfilar desde o Largo do Gil até ao recinto. À noite actua o Rancho Folclórico "Os Campinos" de Vila Chã de Ourique, abre o espaço jovem com o DJ Jorge Branco e actuam a Banda Klimax e o grupo Sons do Minho. A festa termina todos os dias às 03h30.

Sábado há um passeio de motorizadas 50cc pela manhã. A Banda D´Vinus e os Hi-Fi actuam à noite e o DJ Vassalo anima o espaço jovem. À 01h30 há fogo-de-artifício. No domingo há passeios de clássicos e de motorizadas e às 16h00 é celebrada missa seguida de procissão acompanhada da Banda Filarmónica de Pontével. Segue-se uma demonstração de karaté pela escola de Paula Matias e a apresentação dos Cinquentões 2025 acontece às 22h30, com o espectáculo dos Enigma a realizar-se logo depois e o baile do Duo Kamandro. O DJ Tolan está encarregue de animar a noite no espaço jovem.

Segunda-feira é servido ao almoço o tradicional Cozido à Portuguesa e a tarde é dedicada aos jogos tradicionais. Para a noite estão previstas actuações da nanda FM Musik e de os Némanus.