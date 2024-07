Par de Santarém compete num mundial de dança na China

O par Xavier Pereira e Leonor Madeira, do New Star Dance Clube de Santarém, vai competir no dia 18 de Julho no World Championship Youth Standard em Wuxi, China

O par Xavier Pereira e Leonor Madeira, do New Star Dance Clube de Santarém, vai competir no dia 18 de Julho no World Championship Youth Standard em Wuxi, China. Nomeados pela Federação Portuguesa de Dança Desportiva, com base nos seus resultados desportivo, vão representar Portugal nesse importante evento desportivo. A Câmara de Santarém aprovou um apoio financeiro de 1.500 euros para ajudar a custear as despesas com a deslocação e estadia do jovem par.