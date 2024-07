Três títulos nacionais de juniores para Rafaela Mendes no nacional de natação

Nadadora do Clube de Natação de Torres Novas, venceu os 50, 100 e 200 metros de costas no Campeonato Nacional de juvenis, juniores e seniores, no Jamor.

Rafaela Mendes, nadadora do Clube de Natação de Torres Novas, venceu os 50, 100 e 200 metros de costas no campeonato nacional de juvenis, juniores e seniores que decorreu de 12 a 14 de Julho, nas piscinas olímpicas do Jamor. A prova contou com 810 nadadores, em representação de 110 clubes.

A atleta torrejana conquistou o primeiro lugar nas três provas, no seu primeiro ano de júnior, totalizando 15 recordes do distrito. Os resultados obtidos por Rafaela Mendes e pelos colegas Afonso Pinho, Leonor Lopes e Beatriz Casal permitiram ao clube torrejano ficar em quarto lugar no lugar no ranking das medalhas da categoria Júnior.