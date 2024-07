Município apoia compra de mesa de teqball para os Caixeiros

Grupo de Futebol dos Empregados no Comércio de Santarém recebe apoio de 2.850 euros da Câmara de Santarém.

O Grupo de Futebol dos Empregados no Comércio de Santarém, mais conhecido por Caixeiros, vai receber um apoio de 2.850 euros da Câmara de Santarém que vai permitir a aquisição de uma nova mesa de teqball. O clube tem-se consolidado como uma referência na modalidade, em que para além do aumento de praticantes tem tido excelentes resultados obtidos em competições nacionais e internacionais.

A Secção de Teqball dos Caixeiros, apesar das dificuldades de espaços para treinar, tem desenvolvido a sua actividade alternando a ocupação de espaços em instalações escolares e de colectividades do concelho que não estão dotados com mesas para a prática da modalidade, sendo necessário transportar as mesmas.