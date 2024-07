União de Santarém com preparação atrasada tenta adiar 1ª jornada na Liga 3

A União Desportiva de Santarém está a tentar adiar a primeira jornada da Liga 3 em futebol, marcada para dia 4 de Agosto, devido às dificuldades em constituir o plantel e ao atraso na preparação da equipa, que só iniciou os treinos esta semana. A informação foi deixada pelo presidente do clube, Pedro Patrício, durante uma conferência de imprensa no dia 17 de Julho, no âmbito da assinatura da carta de compromisso da Liga 3. O calendário ditou que na primeira jornada o emblema escalabitano vá jogar ao campo do Oliveira do Hospital.

A indefinição quanto à prova que a União de Santarém iria disputar na época 2024/2025 acabou por atrasar o processo de recrutamento de jogadores. O clube só no dia 8 de Julho recebeu a confirmação de que iria disputar a Liga 3, em substituição do Vitória de Setúbal - que não reuniu condições para participar na prova -, sendo assim promovido do Campeonato de Portugal para o terceiro patamar do futebol nacional. Para já, o objectivo da União de Santarém passa pela manutenção, lutando jogo a jogo pelos três pontos, como sublinharam Pedro Patrício e o treinador da equipa, Carlos Fernandes, que participaram na conferência de imprensa tal como o capitão Marco Grilo.

“Estamos extremamente motivados e é uma honra estar de volta à Liga 3”, afirmou Pedro Patrício, garantindo que a equipa tudo fará para cumprir os compromissos e honrar os valores da prova no que toca ao desportivismo e respeito pelos adversários. A carta de compromisso da Liga 3 foi assinada pelo presidente, treinador e capitão de equipa da União de Santarém, à semelhança do que acontedce com os outros clubes em prova, na presença da coordenadora operacional da Liga 3, Ana Ribeiro, e de Pedro Vitorino, do departamento de marketing.

Entre outros preceitos, a carta de compromisso visa promover os princípios da verdade desportiva, integridade, transparência, respeito, cumplicidade, solidariedade e imparcialidade; combater o fenómeno da violência, racismo, xenofobia e discriminação; fomentar a ética desportiva e rejeitar todas e quaisquer posições ofensivas. Visa ainda opor-se à utilização de substâncias proibidas e fomentar o respeito e compreensão das decisões de arbitragem.

A Liga 3 está dividida em duas séries de dez equipas. A União de Santarém integra a Série B, tendo como adversários o Atlético CP, 1º de Dezembro, Belenenses, Caldas SC, Lusitânia dos Açores, Académica de Coimbra, Sporting da Covilhã, Sporting B e FC Oliveira do Hospital.