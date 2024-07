Inscrições abertas para o Trail Terras de Sal e Serra em Rio Maior

O Trail Terras de Sal e Serra regressa a Rio Maior no dia 17 de Novembro e as inscrições já se encontram abertas, podendo ser feitas online

O Trail Terras de Sal e Serra regressa a Rio Maior no dia 17 de Novembro e as inscrições já se encontram abertas, podendo ser feitas online através do link https://www.recordepessoal.pt/evento/trailterrasdesaleserra2024. A prova foi criada em 2023 e este ano volta a explorar os trilhos em volta de Rio Maior e Serra dos Candeeiros, com passagem obrigatória pelas emblemáticas Salinas de Rio Maior. A organização é da Câmara de Rio Maior, em parceria com o Clube do Mato.

Este ano a prova divide-se em quatro percursos, um trail longo com 32 km, um trail curto com 18 km, uma caminhada com 11 km e, como novidade, a organização apresenta ainda um mini trail com 11 km, para todos aqueles que queiram ter a sua primeira experiência competitiva nessa modalidade.