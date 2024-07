Miguel Cardoso sagra-se campeão nacional de artes marciais cistas

Miguel Cardoso, atleta da Associação Nacional de Artes Marciais Mistas e Desportos de Combate, conquistou o primeiro lugar no escalão de 18 anos, no campeonato nacional de MMA

Miguel Cardoso, atleta da Associação Nacional de Artes Marciais Mistas e Desportos de Combate (ANAMMDA) conquistou o primeiro lugar de 18 anos e 70 quilos no campeonato nacional de MMA 2024, realizado a 14 de Julho, no Entroncamento. A associação participou na co-organização da prova, com o apoio da Câmara Municipal do Entroncamento.