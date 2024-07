Trail em Espite com mais de mil atletas inscritos

A Câmara Municipal de Ourém apoiou a realização da quarta edição do “Amazing Espite Trail”, evento que acontece no próximo dia 21 de julho e que vai trazer até Espite mais de 1500 pessoas. A iniciativa conta com organização do Clube Desportivo de Espite e é já uma referência no programa nacional de Trail.

Com mais de 1100 atletas inscritos, de 12 nacionalidades, o “The IV Amazing Espite Trail” tem somado sucessos nas edições anteriormente realizadas, com um relevante impacto financeiro na localidade e no concelho. Neste contexto, o município de Ourém deliberou financiar alguns dos encargos decorrentes da realização do evento na última reunião de câmara, com a atribuição de um apoio financeiro até 2500 euros.