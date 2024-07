Aprender a jogar xadrez na Academia Sénior da Golegã

O MIRANTE esteve na Academia Sénior da Golegã a assistir a uma aula de xadrez e conversou com treinador e entusiastas. No sábado, 20 de Julho, celebrou-se o Dia Internacional do Xadrez.

A curiosidade levou Jorge Fonseca, 71 anos, a entrar num clube de xadrez aos 10 anos. Uma vida nómada ligada aos tribunais fê-lo afastar-se do jogo de tabuleiro e só aos 40 anos voltou a jogar no Xadrez Cineclube Torres Novas. A viver na Golegã, tem dinamizado desde Outubro o desporto na Academia Sénior da vila. No sábado, 20 de Julho, celebrou-se o Dia Internacional do Xadrez, data que corresponde à criação da Federação Internacional de Xadrez em Paris, em 1924.

