Associação do Entroncamento conquista quatro pódios em prova de Jiu Jitsu brasileiro

Quatro atletas da Associação Nacional de Artes Marciais Mistas e Disciplinas Associadas do Entroncamento conquistaram lugares de pódio na 11º Copa Torres Novas Jiu Jitsu, organizada pela Liga Portuguesa de Jiu Jitsu brasileiro. Ariclenes dos Santos conseguiu o primeiro lugar na categoria de 15 anos e 65 quilos e Silver Costa obteve o 2º lugar na categoria de 13 anos e 40 kg. Mariane Tiano foi a única atleta feminina premiada e, por falta de concorrentes na sua faixa etária, teve de competir no escalão acima garantindo ainda assim o terceiro lugar na categoria de 13 anos e 40 quilos. Santiago Tiano alcançou também com o terceiro lugar na categoria de 7 anos e 20kg.