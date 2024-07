Na Associação Desportiva do Carregado ninguém fica de fora por não poder pagar mensalidades

A Associação Desportiva do Carregado (ADC) tem cerca de 150 atletas, num universo de 600, com dificuldade em suportar o valor da mensalidade para a prática desportiva. O presidente da associação, Nuno Coelho, explica a O MIRANTE que algumas famílias não conseguem pagar mas o clube não deixa ninguém de fora por esse motivo. Os atletas estão identificados e o clube atribui um escalão de pagamento, mediante apresentação do comprovativo do agrupamento escolar. “Queremos perceber o que os pais podem pagar, para os filhos continuarem a praticar desporto. No final do ano temos um volume de algumas mensalidades por cobrar e temos de perceber que é uma questão social”.

A ADC lançou o repto à comunidade para que possam ajudar o clube a suportar estes encargos. Nuno Coelho não pede apoio financeiro directo mas por exemplo através de empresas que possam pagar as mensalidades destes jovens e o clube passar declarações ao abrigo da lei do mecenato.

No cargo há um ano, Nuno Coelho conta com o apoio da Junta de Freguesia do Carregado e Cadafais, para a qual já alertou para o problema social, e conta com o apoio da Câmara Municipal de Alenquer. Na próxima época a ADC vai começar a desenvolver actividades de âmbito cultural, além da vertente desportiva.