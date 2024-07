Alhandra Sporting Club brilha nas competições de Triatlo e Aquatlo

A Secção de Natação e Triatlo do Alhandra Sporting Club (ASC) divulgou os resultados dos seus triatletas na Taça de Portugal de Triatlo de Rios Ibéricos (distância standard) e no Triatlo e Aquatlo de Amora, realizados nos dias 6 e 7 de Julho de 2024. Na Taça de Portugal, as equipas femininas conquistaram o 1º lugar e as equipas masculinas o 2º lugar. Nos juniores, Matilde Tomás foi 1ª no seu escalão e 2ª na geral, enquanto Rodrigo Pissarra ficou em 1º no seu escalão e 4º na geral, e Manuel Dias ficou em 6º lugar.

Nos grupos de idade, Afonso Nunes ficou em 4º no grupo 20-24, Ana Filipa Ferreira conquistou o 2º lugar no grupo 30-34 (4ª na geral) e Ana Filipa Sampaio foi 2ª no grupo 35-39, com Francisco Gameiro em 6º lugar no mesmo grupo. Na prova de apuramento de cadetes para a Taça de Europa em Malta, Ricardo Pissarra conquistou o 2º lugar.

Já no Triatlo e Aquatlo de Amora, Rodrigo Pissarra conquistou o 1º lugar na prova de apuramento para o Campeonato do Mundo de Triatlo Juniores, seguido de Matilde Tomás em 2º e Inês Sousa em 3º, com David Borda D’Água em 9º.

No Campeonato Nacional Jovem, a equipa jovem ficou em 4º lugar nesta etapa, resultando num 3º lugar no Campeonato Nacional Jovem. No Campeonato Nacional de Juvenis, Ana Fung e Pedro Rasquilho ficaram ambos em 3º lugar. No Campeonato Nacional de Clubes de Aquatlo, a equipa masculina foi vice-campeã nacional, ficando em 2º lugar, e a equipa feminina ficou em 3º lugar. Nos cadetes, Tomás Barrocas ficou em 2º lugar, Tiago Orfão em 3º e Maria Carmo Vitorino em 4º. Nos grupos de idade, Afonso Nunes ficou em 2º no grupo 20-24, André Picado em 3º no grupo 25-29, Ana Filipa Ferreira em 1º no grupo 30-34 e Ana Filipa Sampaio em 1º no grupo 35-39.