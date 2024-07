Arqueiros da Euterpe Alhandrense terminam época sagrando-se campeões nacionais

A época de campo 2023/2024 de tiro com arco chegou ao fim com resultados positivos para a equipa de arqueiros da Sociedade Euterpe Alhandrense (SEA).

Na prova nacional de Equipas Seniores Homens Recurvo, a SEA conquistou o título de Campeões Nacionais por Equipas, vencendo dois dos clubes que têm dominado o panorama nacional da modalidade nos últimos anos, o Real Sport Clube e o Sporting Clube de Portugal. Os confrontos foram decididos na fase de shoot-off, onde a equipa da SEA, composta por Marco Barata, António Faneca e Nuno Patrício, demonstrou grande mérito.

Destaque também para, dos dez arqueiros da SEA que competiram, cinco terem conseguido apuramento para a Final Round enquanto os restantes obtiveram classificações positivas no Ranking Nacional, melhorando os resultados da época anterior. Desses cinco arqueiros da SEA que participaram na Final Round da época 2023/24, quatro subiram ao pódio e o quinto atleta alcançou o quarto lugar nacional, reflectindo um bom dia de competição para a Sociedade Euterpe Alhandrense.

Entre os competidores individuais, Sandra Ribeiro destacou-se ao conquistar o quarto lugar no Campeonato Nacional de Seniores Senhoras Compound. Sandra Ribeiro lutou até ao fim pelo pódio, especialmente na eliminatória contra uma arqueira do Sporting Clube de Portugal, uma adversária mais experiente e com várias participações em competições nacionais. A vitória foi decidida num shoot-off, onde Sandra foi derrotada por apenas um ponto.

Outro atleta da equipa de Alhandra, Simão Ribeiro, também teve um desempenho positivo, sagrando-se Vice-Campeão Nacional de Juniores Recurvo. Apesar de uma pequena desconcentração que o impediu de conquistar o título de campeão, Simão Ribeiro demonstrou grande potencial e está focado em continuar a melhorar e evoluir na sua carreira.

Marco Barata, por sua vez, esteve muito perto de alcançar a final mas conseguiu apenas o terceiro lugar nacional. Em comunicado enviado a O MIRANTE a equipa de tiro com arco da SEA agradece aos adversários pelo empenho e pela dignificação da competição, prometendo voltar ainda mais forte no próximo ano.