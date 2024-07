Atletas do Clube Náutico Barquinhense são promessas da canoagem nacional

Garantem que o mais difícil é conciliar a vida pessoal e desportiva, mas com capacidade de superação e espírito de sacrifício é possível. Presidente da associação e treinadores apontam como objectivo do clube ter um atleta olímpico e dizem que é fundamental haver mais apoio a nível nacional.

Carolina Carita e Vera Martins têm 17 anos são atletas do Clube Náutico Barquinhense e praticam canoagem há dez anos e são duas esperanças da modalidade. Carolina Carita participou no Campeonato Nacional de Juniores no fim-de-semana de 6 e 7 de Julho, enquanto Vera Martins esteve no Campeonato da Europa, no último fim-de-semana de Junho, na Eslováquia. A maior dificuldade apontada pelas duas jovens é o desafio de conciliar a vida pessoal, académica e desportiva. “Há momentos em que temos de abdicar de alguma coisa em prol de outra. Os nossos amigos vão sair e nem sempre podemos ir também. Há outras alturas em que saímos das aulas já de noite e em vez de irmos para casa, vamos treinar”, diz Vera Martins, garantindo ser essa a maior dificuldade enquanto atleta.

A jovem confessa que até chegar ao secundário pretendia entrar na Academia Militar, mas com os bons resultados desportivos e o gosto pela modalidade, percebeu que não iria conseguir conciliar a vida militar e desportiva, acabando por optar por procurar uma faculdade onde possa tirar um curso superior e conciliar a vida de alto rendimento desportivo. Durante os estágios de preparação para o Campeonato da Europa, Vera Martins teve de conciliar os treinos com os estudos e, inclusive, pedir para realizar o exame nacional de português em Montemor, onde estava a estagiar.

Carolina Carita acredita que o mais difícil de ser atleta é gerir a preparação e a espera pelos resultados. “Durante o Inverno quase não há provas, temos de passar o frio, os treinos à noite e o cansaço de aulas e treinos e não vimos os resultados. Claro que depois o sentimento de superação compensa, mas até lá é frustrante trabalhar sem ver resultados”, diz a jovem.

Ângelo Pedrosa e Henrique Vicente são naturais de Vila Nova da Barquinha e regressaram ao clube como treinadores das atletas. O trabalho em conjunto começou em Dezembro, sendo realizados sete treinos por semana. Motivação, espírito de sacrifício, conciliar a vida pessoal e desportiva e a capacidade de superação são os factores que apontam para formar um atleta campeão, além dos intrínsecos como força e boa preparação física.

Vera Martins participou no Campeonato da Europa de Juniores realizado na Eslováquia. Durante a época fez os seus melhores resultados de sempre com um primeiro lugar em 2000 metros, terceiro nos 250 e segundo lugar nos 500 metros da Taça de Portugal. Carolina Carita também é atleta de pista, mas é no Slalom (canoagem em águas bravas) que a jovem mais se destaca, tendo sido campeã nacional em todos os escalões em que participou.

A prova internacional foi a primeira de Vera Martins que considerou a experiência “diferente de todas as outras”, mas onde não conseguiu segurar as lágrimas após ter conquistado o sétimo lugar, ficando apenas a um de se apurar para o campeonato do mundo. “Competimos com atletas que fazem estágio juntas durante todo o ano. Eu e a minha colega não tivemos essa oportunidade porque em Portugal é diferente e do pouco tempo que tivemos juntas, o sétimo lugar já é um bom resultado mas saber que o nosso objectivo, que era o apuramento para o campeonato do mundo, estava ali tão perto foi muito frustrante”, lamenta.

Ter um atleta olímpico é o grande objectivo

O presidente do clube, João Martins, está à frente da direcção há três anos. Começou na associação como atleta aos oito anos e aos 17, por entrar na Academia Militar, abandonou a modalidade, tendo regressado recentemente com as filhas. Garante que o seu grande objectivo enquanto presidente é conseguir ter um atleta nos Jogos Olímpicos, mas para isso é preciso haver apoio nacional. “Não sei quando vai ser, mas vamos conseguir ter um atleta olímpico. No entanto, é uma responsabilidade nacional, têm de ser dados mais apoios e condições à modalidade” explica.

“O pouco tempo de estágio é a prova da falta de investimento que vivemos. No Campeonato da Europa, as nossas atletas estagiaram seis semanas durante o ano e outras estão juntas todo o ano” lamenta, acrescentando que em provas de duplas o entrosamento é mais importante que a própria preparação do atleta e que isso, muitas vezes, dita o sucesso da prova.

