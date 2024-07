Sporting de Tomar organiza caminhada

A secção juvenil do Sporting Clube de Tomar está a promover uma caminhada para o próximo domingo, 28 de Julho. A caminhada de 11km terá início às 08h30, com partida do Pavilhão Jácome Ratton em Tomar. A actividade é dirigida a famílias e elementos de todas as idades, num percurso em contacto com a natureza junto ao rio Nabão. As inscrições estão abertas até ao dia do evento. Cada inscrição inclui seguro, reforço a meio do percurso, uma bifana e uma bebida à chegada, e sorteio de um prémio para duas pessoas.