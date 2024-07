António Pardelhas reeleito presidente do Vitória de Santarém

António Pardelhas foi reeleito presidente da direcção do Vitória Clube de Santarém, por unanimidade, em assembleia-geral realizada a 17 de Julho. Para o biénio 2024-26 a direcção é ainda constituída pela vice-presidente Carla Paulino, pelo secretário Sérgio Fernandes e pela tesoureira Ana Cláudia Luís, bem como pelos directores José Figueiredo, Duarte Fernandes e Ana Matias.

A assembleia-geral tem como presidente Paulo Conceição e o cargo de vice-presidente é ocupado por Tiago Agostinho. Foram eleitos secretários João Fitas, Miguel Oliveira e David Rodrigues. O conselho fiscal é presidido por Luís Menino, que tem como vice-presidente Andreia Neves e como secretárias Andreia Metelo, Ana Menino e Joana Limeiro.

António Pardelhas, que é também sócio número um do Vitória de Santarém, regozijou-se por voltar a reunir uma jovem e dinâmica equipa para continuar a trabalhar em prol do clube, com a máxima dedicação e compromisso, em prol da juventude e do desporto de Santarém. O Vitória é uma referência do futsal de formação em Portugal e para além dessa modalidade futsal conta também com xadrez, boxe, jiu-jitsu, krav maga, pilates e outras aulas de grupo.

Teqball regressa em força ao Vitória

Recentemente foi também anunciado o regreso da modalidade de teqball, modalidade ainda relativamente recente mas em grande expansão. Bruno Matias, antigo internacional português de futebol, é o novo responsável pela secção. Com 31 internacionalizações pelas selecções jovens de Portugal (dos sub-16 aos sub-21), o talentoso futebolista notabilizou-se na formação do Sporting CP.

As tarefas de ordem técnica ficam a cargo de Carlos André, conhecido no desporto distrital como Carlão, que, nos últimos anos tem vindo a acumular experiência na modalidade ao serviço do GFEC Caixeiros. Esta será, de resto, uma das duplas que assinalará o regresso oficial do Vitória à modalidade, nas provas organizadas pela Federação Teqball Portugal.