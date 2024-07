César Martingil representa o Ribatejo na 85ª Volta a Portugal

O ciclista profissional César Martingil, do Granho, concelho de Salvaterra de Magos, está a participar na 85ª Volta a Portugal com a camisola da equipa Tavfer - Ovos Matinados – Mortágua e o dorsal 105. A Volta a Portugal começou na quarta-feira, 24 de Julho, com o prólogo em Águeda, e termina a 4 de Agosto em Viseu. Os mais de 100 ciclistas partem da Avenida D. Afonso Henriques, em Santarém, na segunda etapa na sexta-feira, 26 de Julho, com destino a Marvila, em Lisboa, às 13h20. Têm metas-volantes no Cartaxo (Centro Cultural às 13h56), em Almeirim (Jardim da República às 14h43) e Vila Franca de Xira (câmara municipal às 16h48) e um Prémio de Montanha junto ao Monumento ao Capitão Salgueiro Maia em Santarém (passagem prevista às 14h16) antes de rumarem a Almeirim.

Esta é a quinta vez que César Martingil, de 29 anos, participa na Volta, embora este ano noutras funções, não sendo o sprinter principal. O atleta convida a acompanhar a passagem por Salvaterra de Magos, sendo previsível a passagem na Rotunda do Campino pelas 16h09. Os ciclistas têm pela frente, ao longo das 10 etapas, mais de 1500 quilómetros.