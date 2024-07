Segunda etapa da Volta a Portugal atravessa Vila Franca de Xira

Estão previstos condicionamentos de trânsito entre as 16h45 e as 17h30 na congestionada Estrada Nacional 10.

Amanhã, sexta-feira, 26 de Julho, entre as 16h45 e as 17h30, vão ocorrer cortes de trânsito no concelho de Vila Franca de Xira e zonas envolventes por causa da passagem dos ciclistas da Volta a Portugal. Entre as 16h45 e as 17h30 ocorrerão cortes de trânsito rodoviário devido à realização da 2.ª etapa da prova, que ligará Santarém a Lisboa. Durante este período, a circulação de qualquer viatura estará interditada nas seguintes artérias: Vila Franca de Xira - N10 – Alhandra, Alverca, Forte da Casa, Póvoa de Santa Iria - Santa Iria da Azóia – Bobadela, Nacional 10 – Rotunda em frente para Sacavém - Ponte sob Rio Trancão – Sacavém, Rotunda Francisco Araújo em frente, N10 Moscavide - Rotunda à esquerda em mão para o Parque das Nações - Av. de Moscavide. A partir das 17h00, os cortes de trânsito ocorrerão nas seguintes vias de Lisboa: Av. Dom João II (à direita para a central), Av. Dom João II (Faixa Central) – sempre em frente pelo túnel, Av. Dom João II (rotunda junto à Praça do Oriente), Av. Aquilino Ribeiro Machado - Semáforos à esquerda para Av. Infante D. Henrique, Av. Infante D. Henrique (Faixa Central) - em frente para Túnel da Av. de Pádua - em frente para Túnel da Av. Marechal Gomes da Costa, Rotunda à direita para Marvila, Av. Marechal Gomes da Costa - à direita para Marvila – Em frente para Avenida Dr. Augusto de Castro e na zona onde estará a meta final, em Lisboa, na Av. Dr. Augusto de Castro, em Marvila.