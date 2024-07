Alenquer com actividades desportivas gratuitas até Setembro

BTT, caminhada, fitness, hidroginástica, pilates e dança são as modalidades escolhidas para a 9.ª edição de "Alenquer a Mexer", que está a decorrer até 29 de Setembro. O projecto tem por objectivo promover um estilo de vida saudável, através da prática de actividades desportivas gratuitas, ao ar livre (excepto a hidroginástica) e descentralizadas.

A edição deste ano conta com actividades em Alenquer, Carregado, Abrigada, Aldeia Galega da Merceana, Santana da Carnota e Ventosa.

A próxima actividade vai decorrer dia 27 e 28 de Julho no Parque Urbano da Romeira, em Alenquer, com dança e BTT. Ainda no dia 27 de Julho realiza-se a Caminhada dos Avós, às 10h00, em Carnota, e dia 28 de Julho vai haver BTT na Abrigada e no Carregado.