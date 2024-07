Rafael Amaral é treinador dos sub-12 da Académica de Santarém

Rafael Amaral tem 17 anos, é natural de Santarém e tem o sonho de ser treinador profissional de futebol. Para já, vai integrar a equipa técnica dos sub12 da Académica de Santarém, depois de na temporada passada ter estado a treinar a equipa sub13 da União de Santarém. Nunca foi praticante de desporto e interessou-se sempre mais pela parte teórica. Diz que quis ser treinador devido ao facto de gostar, já desde muito novo, de analisar o jogo em si.

“Sempre tive um gosto especial pela parte teórica do desporto. Algo que sempre me fascinou desde muito jovem. Nos recreios da escola, quando as duas turmas jogavam há um facto curioso e de certa forma engraçado: eu fazia sempre um aquecimento à minha turma e ficava como treinador. São memórias que jamais esquecerei e ao fim ao cabo onde começou esta paixão pelo desporto rei”, diz a O MIRANTE o jovem estudante que tem o curso de treinador UEFA C, tirado em Espanha.

Nos sub12 da Académica de Santarém, Rafael Amaral irá integrar uma equipa técnica com António Rodas e Miguel Alcobia e diz-se “muito entusiasmado com este novo desafio e honrado por fazer parte de um clube com tanta história e tradição como é a Académica de Santarém”. Refere que a Académica de Santarém é uma das melhores formações de todo o distrito e espera contribuir positivamente para a continuação de sucesso do clube e de todos os atletas. “Que eles evoluam e se sintam bem connosco, é o mais importante. E que no final da época consigamos olhar para trás e ver uma época de evolução e de conquistas para eles”, afirma.

Rafael Amaral está a terminar o 12°ano e pretende ser treinador profissional de futebol. “Ambiciono chegar a uma 1.ª divisão nacional, a clubes ditos grandes a nível nacional e mundial”, declara com ambição o jovem que tem o SL Benfica como clube do coração. “Se a oportunidade surgisse um dia era fantástico poder treinar no meu clube de criança. Porém, a minha inspiração no mundo do futebol é Rúben Amorim, não só pelo treinador que é mas pela pessoa que demonstra ser e toda a sua personalidade e valores”, diz, acrescentando: “Inspiro-me muito na sua metodologia de jogo, de treino e na maneira como aborda as questões do dia a dia no mundo do futebol, tudo o que trouxe a um clube como o Sporting foi fantástico de ver”.