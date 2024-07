Alverca derrotado pelo Benfica B em mais um teste de pré-temporada

O FC Alverca perdeu no sábado, 27 de Julho, frente ao Benfica B, por 1-0, em jogo particular entre duas equipas da II liga de futebol. Num jogo realizado à porta fechada no Benfica Campus, no Seixal, a formação ribatejana orientada por Zé Pedro esteve melhor na primeira parte, mas no segundo tempo o Benfica B viria a chegar ao golo do triunfo.



O FC Alverca ainda dispôs de algumas ocasiões para o empate, mas as intervenções do guarda-redes ‘encarnado’, aliadas a algum desacerto na finalização ditaram a derrota da equipa do Ribatejo. O Alverca volta a realizar novo teste particular, no dia 31 de Julho, diante do Torreense. De regresso às competições profissionais, a formação ribatejana tem estreia marcada na II Liga para o dia 11 de Agosto, no terreno do FC Porto B.



O Alverca anunciou, entretanto, a contratação de dois defesas-centrais brasileiros para a retaguarda da equipa. Talisca, de 21 anos, chega por empréstimo do Palmeiras, depois de ter jogado na temporada passada no América Mineiro, e Paulo Eduardo, de 22 anos, vem do São Bernardo, emprestado pelo Santa Clara ao Alverca, depois de ter feito a formação no Cruzeiro de Belo Horizonte.