Clube de Natação de Torres Novas com pódios no nacional de infantis

O Clube de Natação de Torres Novas (CNTN) participou no Campeonato Nacional de Infantis em natação que decorreu em Setúbal. Os destaques individuais vão para o título de campeã nacional de Clara Madureira nos 200m bruços e para o título de vice-campeã nacional de Rita Valentim nos 100m livres, bem como o 3.º lugar nos 200m costas e o 9.º lugar da classificação conjunta das quatro provas de Rita Valentim.

A competição foi o culminar de uma época de óptimos resultados e este nacional não foi excepção, considera o CNTN em comunicado. Para além dos títulos obtidos, as provas de Duarte Mendes e Margarida Formigo foram de muito bom nível com quase 100% de recordes pessoais, salienta o clube. A prova contou com a presença de 399 nadadores da categoria de Infantis, em representação de 92 clubes.