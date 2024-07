Cartaxo recebeu Torneio de Padel Gravymedal

A edição de 2024 do Torneio de Padel – Gravymedal, realizada no Padel Cartaxo, foi um êxito segundo a organização. O evento, que celebrou o 97º aniversário da marca, atraiu entusiastas e praticantes locais da modalidade, num ambiente caracterizado por camaradagem e alegria, repleto de jogos emocionantes. A dupla Pedro Carvalho & Pedro Reis consagrou-se campeã do torneio.



“Com o compromisso renovado de promover o desporto na região”, a empresa garante a realização da próxima edição para elevar o padrão e proporcionar momentos inesquecíveis de competição e convívio. A Gravymedal, é uma empresa do Cartaxo dedicada à criação e produção de peças e soluções únicas em cinco áreas de negócio: Prémios; Sinalética; Merchandising; Gravação e Impressão. A empresa é a principal responsável pela premiação oficial da Federação Portuguesa de Padel.