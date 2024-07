Benedita Lagarinhos vice-campeã nacional de infantis em 200m mariposa

Benedita Lagarinhos, nadadora infantil A da Viver Santarém, foi vice-campeã nacional em 200 metros mariposa e alcançou o terceiro lugar em 100 metros mariposa no Campeonato Nacional de Infantis, em Setúbal. Francisco Dias, do escalão infantil B, conquistou o oitavo lugar em 100 metros costas. As provas contaram com a presença de cerca de 400 nadadores de 92 clubes.