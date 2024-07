CN Torres Novas continua a liderar Taça de Portugal de Triatlo

O Clube de Natação de Torres Novas ficou em segundo lugar por equipas na quinta etapa da Taça de Portugal de Triatlo, que se realizou em Serpa, e com essa classificação continua na liderança da competição masculina. O emblema torrejano conseguiu colocar três atletas dentro do top 10 da prova: Afonso do Canto, 3º da geral (2º sub23); Francisco Carvalho no 5º lugar (1ºcadete) e Tiago Fonseca no 7º posto. Os restantes atletas do CN Torres Novas presentes em Serpa alcançaram os seguintes resultados: Pedro Afonso Razões 12º, Manuel Bartolomeu 15º e Enzo Takanashi 16º.