Tejo D'honra promove Troféu 3D Bowhunters Portugal na Azinhaga

O sexto Troféu 3D Bowhunters Portugal vai decorrer na Azinhaga, concelho da Golegã, no dia 1 de Setembro, numa organização da Tejo D'honra. O evento pretende contar com todos os arqueiros e besteiros, bem como todos os caçadores arqueiros/besteiros, sendo que estão em competição todas as categorias de arco e besta. A prova tem um percurso de 20 alvos, mais uma final de cinco alvos a realizar no final pelos melhores arqueiros de cada categoria, veteranos, seniores e juniores.