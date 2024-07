Tenistas de Alverca são campeãs nacionais de ténis

A equipa de sub-18 femininos do Ahead Clube de Ténis de Alverca sagrou-se campeã nacional de ténis na última semana pela quarta vez consecutiva. A prova foi disputada no Complexo de Ténis do Jamor e a final foi disputada no Sábado, 27 de Julho, depois da equipa ter disputado a fase regional de Lisboa na qual também se sagrou campeã. As tenistas Angelina Voloshchuk, Sofia Skrypnichenko, Ekaterina Laktionova e Frederica Nunes foram capitaneadas por Dário Matias.