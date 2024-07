Atleta de Torres Novas Ricardo Batista com 6º lugar no triatlo olímpico

Os portugueses Vasco Vilaça e Ricardo Batista (atleta do Clube de Natação de Torres Novas), estreantes em Jogos Olímpicos, terminaram respectivamente no quinto e sexto lugares da prova masculina de triatlo de Paris2024, que foi vencida pelo britânico Alex Yee, em 1:43.33 horas.



Vasco Vilaça, que igualou o resultado de João Pereira no Rio2026, concluiu os segmentos de natação (1.500 metros), bicicleta (40 quilómetros) e corrida (10 quilómetros) em 1:43.56 horas, a 23 segundos do vencedor, enquanto Ricardo Batista fechou dois segundos depois. Os dois triatletas portugueses, que ficaram a 13 e 15 segundos, respectivamente, da medalha de bronze, garantiram mais dois diplomas para Portugal (posições entre o quarto e o oitavo). O neozelandês Hayden Wilde ficou com a medalha de prata da prova de triatlo, a seis segundos de Alex Yee, e o francês Léo Bergere arrecadou o bronze, a 10.



Na competição feminina, Maria Tomé, também atleta do Clube de Natação de Torres Novas, terminou no 11.º lugar na prova de triatlo dos Jogos Olímpicos Paris2024, enquanto Melanie Santos foi 45.ª, numa competição vencida pela francesa Cassandre Beaugrand.



Na sua primeira participação olímpica, Maria Tomé cumpriu os segmentos de natação (1.500 metros), bicicleta (40 quilómetros) e corrida (10 quilómetros) em 01:57.13 horas, a 2.18 minutos da gaulesa, que conquistou o ouro em 1:54.55. Já Melanie Santos, que tinha sido 22.ª classificada em Tóquio2020, foi 45.ª na capital francesa, em 2:03.48 horas, a 8.53 minutos da vencedora, tendo sofrido uma penalização de 15 segundos no segmento de natação. O pódio ficou completo com a suíça Julie Derron, medalha de prata, e a britânica Beth Potter, bronze, com mais seis e 15 segundos de Cassandre Beaugrand, respetivamente, sendo que a vencedora na anterior edição dos Jogos, Flora Duffy, das Bermudas, concluiu no quinto posto, a 1.17 minutos da francesa.