Alenquer atribui louvores a atletas do concelho

A Câmara Municipal de Alenquer atribuiu votos de louvor a atletas da Sociedade Recreativa do Camarnal e da Sociedade Recreativa de Cheganças pelos resultados desportivos alcançados, nomeadamente os títulos de campeões nacionais e europeus de laser run, biatle, triatle e kickboxing.

O reconhecimento foi feito publicamente, em reunião do executivo municipal, tendo em conta que os resultados “prestigiam os alenquerenses e o concelho”.

Em kickboxing, destacaram-se cinco atletas com o primeiro lugar do pódio no Campeonato Nacional da modalidade organizado pela Federação Portuguesa de Kickboxing e Muaythai, que teve lugar no Pavilhão Multiusos, de Odivelas, dias 6 e 7 de Julho.

Com organização da Federação do Pentatlo Moderno de Portugal, o Campeonato Europeu de Biatle determinou vários campeões de Alenquer, na prova que se disputou na Madeira, entre 2 e 8 de Julho.

Nas variantes de laser run e triatle, as prestações de referência dos atletas tidas nos campeonatos nacionais ocorridos em Alenquer e na Covilhã, em Junho, também mereceram a mesma aprovação.

Na Sociedade Recreativa de Cheganças sagraram-se campeões nacionais de kickboxing os atletas José Malutan Cardoso (K1 | -63,5kg),Simão Miron (Low Kick | -81kg),Santiago Rodrigues (Low Kick | -71kg), Wilson Fortes (Full Contact | +91kg) e David Neves (Light Contact | -24kg).

Na Sociedade Recreativa do Camarnal a atleta Petra Santos sagrou-se campeã europeia júnior de biatle, campeã nacional/europeia sénior de laser run, campeão nacional júnior de triatle e campeã nacional universitária/campeã nacional sub-23 de 3.000 metros obstáculos; Daniel Marques arrecadou o título de campeão europeu paralaser run; Maria Luísa Costa é campeã nacional e vicecampeã europeia de laser run veteranas +70; Cristina Ponte é vicecampeã europeia de laser run veteranas +50 e Leonor Oliveira é campeã nacional de triatle sub-15.