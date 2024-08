Atletas do Entroncamento competiram em representação de Portugal. Sexta edição da Taça do Mundo de JKS decorreu nos dias 25 e 26 de Julho, em Tóquio.

Atletas da Escola de Karaté do Entroncamento com pódios na Taça do Mundo JKS

A Escola de Karaté do Entroncamento (EKE) participou e conquistou medalhas na Taça do Mundo JKS, em Tóquio, no Japão. Nair Marques, da EKE, arrecadou o segundo lugar juntamente com Sofia Melo e Madalena Couto do Clube Karaté da Relva (Açores) no escalão em equipa de 8-11 anos. Francisca Duque, Maria Beatriz Oliveira e Mariana Santos, todas atletas da EKE, conquistaram o terceiro lugar em equipas femininas dos 13 aos 15 anos.

As atletas da associação do Entroncamento constituíram uma equipa de 10 elementos mais um treinador, juntamente com atletas do Louriçal e dos Açores. A sexta edição da prova decorreu nos dias 25 e 26 de Julho. A Taça de Mundo JKS é uma competição de alto nível, organizada pela Japan Karate Shoto Federation, e contou com a participação de cerca de 800 atletas oriundos de diversas partes do mundo, incluindo países da Europa, Ásia, América do Sul e África.