Judoca Patrícia Sampaio nas meias-finais de -78 kg

A judoca Patrícia Sampaio qualificou-se hoje para as meias-finais em -78 kg nos Jogos Olímpicos Paris2024, ao vencer a chinesa Zhenzhao Ma no seu terceiro combate na Arena Champ-de-Mars.

Sampaio, que já tinha afastado a queniana Zeddy Cherotich, 22.ª inscrita, e a francesa e favorita Madeleine Malonga, vice-campeã olímpica, voltou a 'brilhar', ao vencer novamente no primeiro minuto, por estrangulamento.

Nas meias-finais, a portuguesa vai defrontar a italiana Alice Bellandi, líder mundial da categoria e vice-campeã mundial a quem nunca ganhou, mas com a certeza que discutirá sempre uma medalha nestes Jogos, na final ou na luta pelo bronze.