Judoca Patrícia Sampaio vence na estreia nos Jogos Olímpicos

A judoca de Tomar Patrícia Sampaio venceu hoje, 1 de Agosto, o seu primeiro combate de judo em -78 kg nos Jogos Olímpicos Paris2024 e qualificou-se para os oitavos de final da competição a decorrer na Arena Champ-de-Mars.

A atleta da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais (13.ª do mundo), de 25 anos, que compete nos seus segundos Jogos Olímpicos, depois da estreia em Tóquio2020, venceu nos primeiros 20 segundos, com waza-ari, seguido de imobilização (ippon), a queniana Zeddy Cherotich, 22.ª inscrita e 74.ª do mundo.

Nos oitavos de final, a judoca de Tomar vai lutar com a francesa Madeleine Malonga, quinta favorita, que é vice-campeã olímpica em título e três vezes medalhada em Mundiais, uma das quais como campeã, em 2019.