Patrícia Sampaio da Gualdim Pais de Tomar é medalha de bronze e Ricardo Batista do Clube de Natação de Rio Maior é sexto no triatlo

Os dois melhores atletas olímpicos são do distrito de Santarém

A judoca Patrícia Sampaio, de Tomar, atleta da Gualdim Pais, é medalha de bronze e Ricardo Batista, do Clube de Natação de Torres Novas, são até esta sexta-feir, 2 de Agosto, os melhores atletas nos jogos olímpicos e são ambos do distrito de Santarém. Ricardo Batista, que se estreia na competição foi sexto lugar no triatlo.

No dia em que recebeu a medalha de bronze no judo em Paris2024, Patrícia Sampaio não esqueceu as origens e mostrou-se orgulhosa por representar a Sociedade Filarmónica Gualdim Pais. Em Tóquio, foi muito especial ter sido a primeira atleta olímpica a representar um clube de Tomar. Só aí já foi história para a minha cidade. Agora, para além de ser história para a cidade, é história para o país”, reconheceu.

Patrícia Sampaio, 25 anos, diz que tem muito amor à camisola e muito amor ao seu clube. “Nós somos poucos, mas somos como uma família”, descreveu. No seu discurso, Patrícia Sampaio não esqueceu duas pessoas, o treinador Marco Morais e o irmão Igor, muito interventivo desde as bancadas.

Ricardo Batista, de 23 anos, reconheceu a importância de fazer a prova praticamente toda acompanhada de outro português, vendo aí “uma ajuda extra”. Embora ele e Vasco Vilaça sejam “muito amigos”, os dois não combinaram estratégias, uma vez que “o triatlo é uma prova individual”, na qual estão “para ganhar um ao outro no fim”.